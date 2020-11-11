إصابة امرأة بإطلاق نار شمالي بغداد

2020/11/11 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإصابة امرأة جراء إطلاق نار شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "امرأة أصيبت نتيجة إطلاق نار ضمن دور التجاوز في منطقة الحرية".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم نقل المصابة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج".

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