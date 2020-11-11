رونالدو مقابل نيمار… صفقة تبادلية بين اليوفي والنادي الباريسي بالانتقالات المقبلة

2020/11/11 | 19:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

فجرت تقارير صحفية إيطالية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان تخص النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكتب الصحفي تانكريدي بالميري في عمود بموقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، أن تجديد عقد رونالدو، الذي سينتهي في يونيو 2022، سيكون مرهقا على الجانب الاقتصادي بالنسبة ليوفنتوس.

ويخطط الفريق الإيطالي للتخلص من رونالدو البالغ من العمر 35 عاما، من أجل تمديد عقد الأرجنتيني باولو ديبالا ودفع أقساط صفقة التعاقد مع السويدي ديان كولشيفسكي وفيديريكو كيزي، وليس لدى النادي فرصة لتقديم عقد جديد لكريستيانو، حيث يعاني “البيانكونيري” من صعوبات مالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وكتب بالميري أن التبادل سيكون خيارا منخفض التكلفة، وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان أيضا في عام 2022، كما أن البرازيلي ليس في عجلة من أمره لتجديد عقده.

ويأتي ذلك في الوقت الذي، تحدث فيه البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان عن إمكانية التعاقد مع رونالدو.

وقال ليوناردو: “هناك متغيرات كثيرة في كرة القدم ولا أحد يمكنه توقع أي شيء، ربما يستيقظ كريستيانو في يوم ما ويقول إنه يرغب في اللعب في مكان جديد”.

وأضاف: “من يستطيع شراءه؟ هناك دائرة صغيرة من الأندية تستطيع ذلك، باريس سان جيرمان قد يدخلها بناء على بعض الخطط والفرص المتاحة لحسم مثل هذه الصفقات”.

وانتقل رونالدو إلى صفوف يوفنتوس قادما من ريال مدريد صيف 2018 مقابل 100 مليون يورو.

بينما دفع باريس سان جيرمان 222 مليون لبرشلونة مقابل ضم نيمار عام 2017.

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