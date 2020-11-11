2020/11/11 | 19:47 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 11 نوفمبر 2020 | 07:33 مساءً | عدد القراءات : 27

لقاح «كورونا» يحتاج من ٦ أشهر إلى سنة لكي يصل العراق

أكد الدكتور استشاري أمراض ميكروبية ومناعة طبية في جامعة زاخو هشام بايزيد، اليوم الأربعاء، أن لقاح فيروس «كورونا» لشركة (فايزر) شكل طفرة نوعية بالنسبة إلى اللقاحات الخاصة بالوباء لكونه قد أثبت النجاح والفاعلية بنسبة 90% بعد تجربته على نحو ٣٨ ألف متطوع ضمن النتائج النهائية للمرحلة الثالثة من اختبار اللقاح.

وأوضح بايزيد أن «اللقاح سيكون بمثابة العلاج أيضاً للمصابين بكورونا لكونه قد أعد وفق تقنية حديثة تدخل لأول مرة في صناعة اللقاحات وهي تقنية النانو تكنولوجي بناءً على المادة الوراثية لفيروس كورونا المسؤولة عن إنتاج النتوئات لدخول الفيروس إلى الجسم، وهذه المادة الوراثية بعد دخولها إلى الجسم تتحول إلى بروتينات شوكية ويأخذ الجهاز المناعي تلك البروتينات لإنتاج المقاومة للفيروس».

لافتاً إلى أن «وصول اللقاح إلى دول النامية ومن بينها العراق سيحتاج ٦ أشهر إلى سنة، لكون هذا اللقاح يجب أن يخزن بدرجة حرارة – ٨٠ درجة مئوية، ما يصعب عملية نقله ووصوله إلى العراق وبقية الدول النامية، حيث أن الطرق اللوجستية أمامها عقبات كبيرة جداً ويجب دراستها بشكل جيد».

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