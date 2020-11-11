مراسل التغيير: اشتباكات في ناحية أبي صيدا والأهالي يناشدون الكاظمي التدخل

2020/11/11 | 19:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا تزال ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى تعاني من أوضاع أمنية غير مستقرة.

حيث أفاد مراسل التغيير بحدوث اشتباكات بين مسلحين مجهولين من جهة، وأهالي الناحية من جهة أخرى، أعقبها سقوط خمس قنابر هاون دون خسائر تذكر، لافتا الى أن القوات الأمنية لم تتدخل لإيقاف الهجوم، الأمر الذي دفع الأهالي لمطالبة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل، واستقدام قوات من خارج المحافظة لحمايتهم.

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