الأردن.. مليون و48 ألف مقترع يدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية

2020/11/11 | 19:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدلى مليون وثمانية واربعون ألف مقترع ومقترعة بأصواتهم في الانتخابات النيابية لمجلس النواب الأردني.

وبلغت نسبة الاقتراع على مستوى المملكة نحو ثلاثة وعشرين بالمئة، والتزم رؤساء اللجان في جميع صناديق الاقتراع بدعوة الحاضرين من المرشحين، أو مندوبيهم بالدخول لغرف الاقتراع للاطلاع على خلو صناديق الاقتراع وإقفالها.

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