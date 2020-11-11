شيخ دلير: اغلب جرائم داعـش لم تصل إلى محكمة الجنايات الدولية

2020/11/11 | 19:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت النائبة في مجلس النواب ريزان شيخ دلير ، اليوم الاربعاء، ان اغلــب جرائم إرهابيي داعــش بسبب عـدم وجود محــكمة مختصـة حتى الان لم تصــل إلى محكمة الجنايات الدولية لكي تعرف بجرائم إبادة جماعية ويتم تعويض المتضررين والضحايا وذويهم.

واضافت شيخ دلير في حديث خاص لـ PUKmedia انه ومن هذا المنطلق نعلن عن هذه الحمله لدعم كل المحاولات وعلى مختلف الصعد سواء من من قبل البرلمان العراقي او السلطة القضائية وكذلك المراكز الدولية لكي يتم بأسرع مايمكن تأسيس تلك المحكمة.

كما ونأمل ان يتضامن الجميع مع هذه القضية المهمة.

فيما اطلقت وسم (هاشتاك) #مطلبنا_تشكيل_محكمة_خاصة_لمحاكمة_مجرمي_داعش

PUKmedia خاص

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