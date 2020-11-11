بالصور..القنصل التركي يطلق حملة تشجير في نينوى ويعلن استعداد بلاده للمساهمة في إعمار المحافظة

2020/11/11 | 19:50 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ عبر القنصل التركي في نينوى محمد كوچوك صاكالي، خلال زيارته إلى مدينة الموصل مع مدراء بعض الشركات التركية، عن استعداد تركيا لبناء مجمعات سكنية ذات الطراز التركي في المدينة القديمة فضلاً عن بناء مستشفيات داخل مدينة الموصل والإسهام بإعمار نينوى ضمن مرحلتيها الثانية والثالثة.وذكرت مراسلة الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ أن "صاكالي أبدى استعداد بلاده لبناء المستشفيات والمجمعات السكنية والشروع بإعمار المنتجعات السياحية بعد أن اطلع في زيارة له على حجم الأضرار التي خلفتها عصابات داعش للمواقع السياحية في الموصل وذلك دعماً لمحافظة نينوى.وأضاف القنصل، أن "الشركات التركية ستشرع خلال الأيام المقبلة بالبدء بإنشاء مستشفيين، الأول خاص بعلاج الأورام والثاني في جراحة القلب بأيمن الموصل، كما ستسهم باستثمار المواقع السياحية لإعادة السياحية إلى مدينة الموصل التي تتمتع بأجواء خلابة".وأطلق القنصل التركي خلال زيارته لغابات الموصل حملة تشجير كبرى وتم من خلالها زراعة 250 ألف شجرة مرسلة من الحكومة التركية."/انتهى

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