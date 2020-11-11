محافظ نينوى يشارك باعمال مؤتمر الدول المانحة في بغداد

2020/11/11 | 19:50 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن مشاركة المحافظة بفعاليات مؤتمر الدول المانحة للمحافظات المحررة من داعش في بغداد بمشاركة محافظي المدن المحررة وسفراء الدول المانحة وممثلي برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP.وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان "نينوى كانت لها النصيب الأكبر من خطط UNDP للسنوات الثلاث المقبلة حيث طالبنا بتركيز الجهود على إعادة بناء وترميم المنازل خصوصا في الموصل القديمة وسنجار والبعاج لتشجيع وتسريع عودة النازحين لمناطقهم الاصلية"./انتهى

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