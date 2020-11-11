اعادة فتح الطريق الحيوي الرابط بين ناحية كوير موصل _ومدينة اربيل بعد تاهيله جنوب شرق الموصل

2020/11/11 | 19:50 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعادت مديرية طرق وجسور نينوى فتح الطريق الحيوي الرابط بين ناحية كويرموصل _ ومدينة اربيل بعد تاهيله ويعد من ابرز المشاريع المهمة في مدينة الموصل.وقال مدير طرق وجسور نينوى المهندس عبد الستار الحبو للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"الكوادر الهندسية والفنية انتهت من اعمار وتاهيل الطريق الرابط بين ناحية الكوير والموصل بعد خروجه عن الخدمة جراء تعرضه للدمار بسبب العمليات العسكرية جنوب شرق الموصل".واضاف ان "الطريق تم استئنافه مابعد الافتتاح ويبلغ بطول 35كلم وبمدة عمل استغرقت 540 يوما ومن مبالغ اعمار المناطق المتضررة "/انتهى

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