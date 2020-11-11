من اكبر مخلفات داعش “حفرة الخسفة”، الفي جثة وآلام الالاف، مساع حكومية لفتحها

2020/11/11 | 19:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد “حفرة الخسفة” يطلق عليها البعض “حفرة الجن” اما التسمية الاخيرة “حفرة الموت”، تقع في منطقة صحراوية جنوب غرب محافظة نينوى شمال غرب العراق، استخدمها تنظيم داعش كـــ “مخزن للجثث”.وبحسب مدير المؤسسة العراقية للتنمية IDD “إياد صالح” عدد الجثث التي ألقيت في حفرة الخسفة نحو 1600 جثة تعود بعضها لنزلاء سجن بادوش …

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