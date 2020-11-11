خبير قانوني يتحدث عن إجراءات إقالة الحلبوسي: غير معقدة

2020/11/11 | 19:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاربعاء، ان إجراءات إقالة رئيس مجلس النواب بسيطة وليست معقدة.وقال حرب في تصريح متلفز تابعه “النور نيوز” إن قضية اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي غير معقدة حسب الدستور العراقي، ويكفي من اجل ذلك تحقق النصاب القانوني لمجلس النواب بـ(165) نائب، وتصويت (83) نائب لتتحقق …

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