المسارّي تطالب بترميم وإعادة فتح المقبرة الملكية في الاعظمية

2020/11/11 | 19:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد طالبت نائب رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية عائشة المسارّي، خلال لقائها رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، بترميم واعادة فتح المقبرة الملكية في مدينة الاعظمية لأنها تعد معلما تاريخيا مهما من حقب ومراحل العراق.وأشارت المسارّي، بحسب بيان صدر عن مكتبها، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الاعظمية تضم تاريخا مهما …

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