نزار احمد: ابعاد رند سعد عن انتخابات الاولمبية غير قانوني

2020/11/11 | 19:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد الخبير القانوني نزار احمد، ان ابعاد المرشحة رند سعد، عن انتخابات اللجنة الاولمبية غير قانوني.

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