زمن موناليزا الحزينة: الفصل التاسع عشر/ 4 - دلور ميقري

2020/11/11 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري كلّ شيءٍ، كان ينبئ بأنّ عهدَ الملاحقات الأمنية سيعود، ليعاني منه جمّو؛ وهذه المرة مع عائلة كبيرة من سبعة أفراد.



العُمر أيضاً، المتجاوز الأربعين، أخذ ينأى عن مرحلة الشباب وذروة النشاط.



كذلك تبدلت الأمور، لناحية الكفاح السياسيّ: في زمن الديكتاتوريات العسكرية، المستمر لمدة تقارب الخمس سنوات، كان الشعبُ شبهَ موحدٍ في مطالبه بعودة الحياة الدستورية وإطلاق الحريات العامة.



الآن، مع المستبد العسكريّ القادم ......





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