2020/11/11 | 20:00 - المصدر: سفن سكاي

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بامر من قيادة العمليات المشتركة ، الطيران الفرنسي ينفذ ضربات جوية في جبال قره جوغ، تسفر عن مقتل ٣ إرهابيين وتدمير ٤ أوكار لهم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضربات جوية فرنسية تسفر عن مقتل 3 ارهابيين 7 SKY TV.

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