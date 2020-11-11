محدث.. الأسهم الأوروبية تواصل الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي

2020/11/11 | 20:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي عند نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تزايد آمال لقاح "كوفيد-19".

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