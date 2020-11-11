صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 412 المسجلة اليوم بكورونا

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 412 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي
184 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الرصافة 41 حالة
قطاع البلديات الاول 26 حالة
. قطاع الشعب 17 حالة
قطاع الاعظمية 36 حالة
قطاع المدائن 24 حالة
قطاع النهروان 16 حالة
قطاع بغداد جديدة 44 حالة
– 228 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 47 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .
565 .
قطاع
الاعظمية 8 حالات محلة 323, 314, 316314, 312, 317 ,
الشعب 11 حالة محلة 317, 337
حي البساتين , حي اور .331 , 329 , 333 , 345 , 341 ,
البلديات 9 حالات محلة .
734 , 722 , الزراعي , 771 ,
شارع فلسطين 13 حالة محلة 505, 503 506 , ,502 , 504 ,
الامين 11 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 . 745,743
بغداد جديدة 8 حالات محلة 701
709 706 , 704 ,
الزعفرانية 9 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 الزراعي , 949 , 955
زيونة 7 حالات , 716 , , 712, 710
المدائن 9 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية
, 904 , 905 , , 906 , 909 , الكرادة 35 حالات محلة 903, 905
حي تونس 6 حالات محلة .
302 , 301 , 303
العبيدي 9 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , الزراعي .769
الثعالبة , بوب الشام , الحسينية 8 حالات محلة 222, 215 , 207 , 209 , 214 , 205
البنوك 6 حالات محلة 321 , الزراعي , 315
الطالبية5 حالات محلة 322, 332, 321
المشتل 7 حالات محلة 771, 767, 751,
حي القاهرة8 حالات محلة 311, 309, 313, 318
الصليخ 4 حالات محلة 304, 32
الغدير حالة واحدة محلة 706
حي القاهرة 6 حالات محلة 303 , 305
الفحامة حالة واحدة
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 65968 توفي منهم 1380 للاسف فيما اكتسب الشفاء 59849حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4740”.
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