2020/11/11 | 20:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من الهيأة الادارية لنادي الطلبة الرياضي

في الوقت الذي نطلب فيه انجاح جميع المسابقات التي تنظمها الهيأة التطبيعية لكرة القدم.

من جديد يصطدم نادي الطلبة الرياضي بعقبة كبيرة تتمثل في توفير الجانب المادي لنادينا من خلال دفع المبالغ المترتبة لعقود الجهاز الفني واللاعبين والاداريين الذي يمثل حق من حقوقهم المشروعة والمستحقات المالية المتبقية من الموسم المنصرم .

ولتوضيح ذلك للشارع الرياضي وعشاق نادي الطلبة الرياضي تمت الموافقة على صرف مبلغ قدره ٣٥٠ مليون دينار من قبل وزير التعليم العالي الا اننا نتفاجئ من خلال مراجعاتنا بتخفيض المبلغ الى ٥٠ خمسون مليون دينار وهذا المبلغ لا يمكن العمل به لسد قيمة عقود اللاعبين والجهاز الفني والاداري واللاعبين والامور الادارية الاخرى من سكن واطعام وتجهيز لاعبي الفريق الاول المشارك في دوري الكرة وبطولة كأس العراق ، لذا قررت الهيأة الادارية تعليق النشاطات والمشاركة في بطولة كأس العراق وعدم لعب مباراتنا مع نادي نوروز ضمن مباريات بطولة الكأس للموسم الحالي

.واذا لم توفر الوزارة السيولة المادية للفريق الاول والمتطلبات الادارية الاخرى سيكون قرارالهيأة الادارية الانسحاب من بطولة الدوري العراقي لكرة القدم للموسم الحالي ووقف النشاطات لجميع الفرق الرياضية في النادي وتتحمل وزارة التعليم العالي تبعات هذا الانسحاب .

نرجو من جماهير نادينا المحبة تفهم موقفنا ومساندة نادي الطلبة الرياضي في موقفنا هذا .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلبة يعلق مشاركته في بطولة الكأس ويهدد بالانسحاب من الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلبة يعلق مشاركته في بطولة الكأس ويهدد بالانسحاب من الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).