إيطاليا تسجل رقما جديدا للإصابات بفيروس كورونا والحصيلة تتجاوز المليون

2020/11/11 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم

الأربعاء، عن تسجيل 32961 إصابة جديدة

بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي

لحالات الإصابة بفيروس كورونا المسجل

في إيطاليا منذ بداية الوباء تجاوز

المليون

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