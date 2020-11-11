الأردن يسجل81 وفاة و5419 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/11 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الأردنية الأربعاء

تسجيل 81 وفاة و5419 إصابة جديدة بفيروس

كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 126,401،

والوفيات إلى 1,467.

وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم

للعلاج في المستشفيات المعتمد

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