وكالة نون تنشر نص مشروع قانون تمويل العجز المالي لتأمين الرواتب والنفقات

2020/11/11 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، مشروع قانون

تمويل العجز المالي لتأمين الرواتب

والنفقات الاساسية.

وانهت اللجنة المالية النيابية في وقت

سابق منـاقشاتها بشأن قانون تمويل

العجز المالي ورفعته للتصويت في جلسة

مجـل

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