2020/11/11 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قالت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، الاربعاء (11 - 11 - 2020)، إن الحكومة الاتحادية مدينة لحكومة اقليم كردستان بحدود 20 مليار دولار.

وقالت الدليمي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "إقليم كردستان لديه حقوق مالية لم تصرف بموازنات الحكومة المركزية منذ عام 2014 ولغاية عام 2018، حيث لم يستلم موظفو الإقليم رواتب كاملة خلال هذه الأربع سنوات وطبق عليهم الادخار الاجباري، واصبح مواطنو الإقليم يطلبون حكومة الإقليم 9 مليار دولار ويجب ان تدفعها حكومة بغداد للاقليم".وأضافت، أن "حكومة الإقليم الآن تطلب من حكومة بغداد ان تعمل تسوية من عام 2014 ولغاية 2018، ويتم بعدها تسديد الديون الى حكومة الإقليم التي بلغت بحدود 20 مليار دولار".

وتضمنت موازنة 2019 إعادة صرف حصة اقليم كردستان التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018 وكانت تقدر بين 12.7 و17 بالمئة منها، ردا على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في أكتوبر 2017، بهدف الاستقلال عن العراق.

بالمقابل، قامت الحكومة المركزية بدفع رواتب جمع الموظفين الأكراد خلال عام 2019، بمن فيهم قوات البشمركة، الأمر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الديمقراطي: بغداد مطلوبة لإقليم كردستان بحدود 20 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الديمقراطي: بغداد مطلوبة لإقليم كردستان بحدود 20 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).