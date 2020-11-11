اجتماع نيابي حكومي لمناقشة مستحقات الفلاحين والخطة الزراعية وحصة العراق المائية

2020/11/11 | 20:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

استضافت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية في مجلس النواب اليوم وزير الزراعة ووكلاءه والمدراء العامين في الوزارة ووزير الموارد المائية ووكلاءه والمدراء العامين في الوزارة داخل وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وأعضاء اللجنة الزراعية بالإضافة إلى بعض الاخوة النواب

وقال رئيس اللجنة النائب سلام الشمري ان ” الجزء الأكبر من استضافة اليوم كانت حول إيجاد حل سريع لمشكلة صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين بالإضافة الى︎ التباحث حول الخطة الزراعية للفترة القادمة ومطالبة الجهات التنفيذية باستلام محصول الذرة الصفراء.

وأضاف الشمري:︎ طالبنا وزارة الزراعة بأعداد خطة متكاملة تنفذ على المدى القريب لتطوير الواقع الزراعي خاصة في المحافظات المنتجة مع تخصيص أموال لشركات وزارة الزراعة لإنجاز ملف محصول الذرة الصفراء ومحصول الحنطة كون هذه المحاصيل من المحاصيل المهمة في الأمن الغذائي للفرد العراقي

الشمري أشار إلى︎ حسم ملف متضرري نفوق الأسماك في جميع المحافظات وخلال سبعة أيام و كذلك متضرري الفيضانات ومتضرري محصول الشلب و︎مناقشة ملف المياه واستحقاق بلدنا من الحصة المائية وضرورة تفعيل الاتفاقيات بخصوص عدم التجاوز على حصة العراق المائية.

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