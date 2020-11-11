الحكومة تستشعر الخطر.. استنفار أمنيّ وبحث عن مقاتلات فرنسيّة

2020/11/11 | 20:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بمواصلة العمليات العسكرية والأمنية، على خلفية تسجيل خروقات خطيرة في مناطق البلاد.

أصدر الكاظمي توجيهات جديدة إلى أجهزة الأمن على خلفية الخروقات الأخيرة

وترأس الكاظمي، 11 تشرين الثاني/نوفمبر، اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة المستجدات الأمنية في البلاد، إلى جانب بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، وفق بيان حكوميّ.

وأشار الكاظمي، إلى "التحديات التي تواجه البلاد، ومنها التحدي الأمني"، ووجّه القوات الأمنية كافة بـ "مواصلة العمليات الاستباقية من أجل تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية".

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وبيّن رئيس الحكومة، أن "حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار له، تعد من أولويات عمل الأجهزة الأمنية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة "إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية، لضمان الاستقرار الشامل في البلاد".

وقدّم نائب قائد العمليات المشتركة تقريرًا مفصلاً عن العمليات الأمنية، التي انطلقت في جبال مكحول وخانوكة، لملاحقة تنظيم داعش وخلاياه، فضلاً عن العمليات التي انطلقت أمس الثلاثاء في صحراء الأنبار والنتائج الأمنية المتحققة، بحسب البيان.

وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال اجتماعه الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى، والتشديد على ضبط الأمن فيها، ووجّه المجلس مستشار الأمن الوطني، قاسم الاعرجي، بمتابعة تطورات الوضع الأمني في ديالى، على أن يحدد خلال الأيام المقبلة، موعد اجتماع خاص لمناقشة الأوضاع فيها.

وناقش المجلس أيضًا، مشروع إصدار سمات الدخول والإقامة الألكتروني، "حيث قدّم فريق مختص عرضًا عن آلية إصدار السمة الإلكترونية"، وأكد المجلس "أهمية تقديم الدعم الفني للمشروع، من أجل تسهيل إصدار سمات الدخول، وتذليل العقبات".

وعبر وزير الدفاع، جمعة عناد، الثلاثاء، عن رغبة العراق بشراء طائرات "رافال" الفرنسية من الجيل الرابع.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إنّ "هدف الوحيد من زيارة وزير الدفاع إلى فرنسا هو تعزيز قدرات الجيش العراقي بأحدث الأسلحة والمعدات".

وأكد عناد، وفق البيان، أنّ "هناك رغبة بالتعاقد لشراء طائرات (رافال الجيل الرابع بلس) من فرنسا"، مبينًا أن ملف الصفقة سيعرض مجلس الوزراء.

وتلقت أجهزة الأمن بصنوفها كافة، في وقت سابق، تعليمات مشددة على مواصلة التدريب والتعبئة "استعدادًا للمرحلة المقبلة".

فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، استئناف العمليات العسكرية في سلسلة جبال مكجول والخانوكة في صلاح الدين، بالتزامن مع عمليات أخرى في صحراء الأنبار.

الاستنفار الأمني جاء عقب تسجيل خروقات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في محافظات صلاح الدين ونينوةى وديالى، فضلاً عن العاصمة بغداد خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، كان آخرها مهاجمة نقطة أمنية في قرية في الرضوانية، جنوب غربي العاصمة.

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