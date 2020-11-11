اللجنة القانونية البرلمانية تعقد اجتماعا لحسم مقترح قانون محاكمة جرائم داعش

2020/11/11 | 20:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، عقدت اللجنة القانونية البرلمانية اجتماعا تراسه نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي محمد الغزي لوضع اللمسات الأخيرة لمقترح قانون محاكمة جرائم داعش.وناقش الحضور مقترح قانون محاكمة جرائم عناصر داعش الارهابي وتأسيس محكمة دولية خاصة بهذا الشأن واكدوا على ضرورة انسجام المقترح …

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