بالصور.. فيضانات في قضاء جمجمال

2020/11/11 | 20:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادت الامطار الغزيرة التي تساقطت خلال اليومين الماضيين الى حدوث فيضانات في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

PUKmedia تصوير: عدنان كلهوري

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