“النور نيوز” ينشر نص النسخة المعدلة لقانون تمويل العجز المالي

2020/11/11 | 20:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ينشر “النور نيوز” نص النسخة المعدلة لقانون تمويل العجز المالي الذي من المقرر أن يصوت عليه البرلمان في جلسة اليوم.

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