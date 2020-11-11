الحلبوسي ينضم لاجتماع رؤساء الكتل الشيعية بمقر كتلة الحكمة للخروج بقرار نهائي بشأن قانون العجز المالي

2020/11/11 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لاجتماع رؤساء الكتل الشيعية بمقر كتلة الحكمة للخروج بقرار نهائي بشأن قانون العجز المالي./انتهى3

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