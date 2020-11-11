الأردن: تسجيل 5419 اصابة بفيروس كورونا بالاردن و81 وفاة

2020/11/11 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 5419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم ليرتفع معها العدد الإجمالي للاصابات في المملكة الى 126401.كما اعلنت الصحة الأردنية في موجز صحفي عن تسجيل 81 وفاة جديدة بالاردن اليوم، ليصل معها اجمالي الوفيات في البلاد منذ انتشار الوباء، الى 1467 حالة.وأشارت الصحة الأردنية إلى أن عدد الحالات التي أُدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات بلغ 344 حالة، فيما غادرت 167 حالة بعد شفائها، مبينه ان إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج بالمستشفيات حاليا بلغ 1784 حالة، منها 405 حالات على أسرة العناية الحثيثة./انتهى

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