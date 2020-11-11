ترامب في اول ظهور له في مناسبة عامة منذ اعلان فوز بايدن في الانتخابات

2020/11/11 | 20:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ شارك الرئيس الامريكي دونالد ترامب باحتفالية يوم قدماء المحاربين في ولاية جورجيا .ويعد ظهور ترامب اليوم في مناسبة عامة هو الاول له منذ اعلان فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية".وقد غادر ترامب بعد المشاركة بالاحتفالية دون القاء كلمة او الادلاء بتصريح"./انتهى2

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