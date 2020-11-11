ولاية جورجيا تعيد فرز أصوات الانتخابات الرئاسية الأميركية يدويا

2020/11/11 | 20:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الشؤون الخارجية في ولاية جورجيا، براد رافينسبيرجر، الأربعاء، أن الولاية ستعيد فرز أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية الأميركية بالكامل وبشكل يدوي.

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