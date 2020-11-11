2020/11/11 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح والكاظمي يعزّيان بوفاة رئيس الوزراء البحريني بغداد – الزمان عزى رئيس الجمهورية برهم صالح ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بوفاة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان ال خليفة.وقال في برقية تعزية (نشاطركم الاحزان ونواسيكم بهذا المصاب).وأجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اتصالا هاتفيا مع عاهل […]

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