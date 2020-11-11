الحلبوسي ينضم لاجتماع رؤساء الكتل الشيعية للخروج بقرار نهائي بشأن قانون الاقتراض

2020/11/11 | 20:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

انضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لاجتماع مشترك لرؤساء الكتل الشيعية واللجنة المالية النيابية ، في مقر كتلة الحكمة للخروج بقرار نهائي بشأن قانون تمويل العجز المالي” الاقتراض “.

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