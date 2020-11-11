2020/11/11 | 20:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..قرر لاعبي فريق كرة القدم بنادي الطلبة، الاضراب عن التدريبات بسبب عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية.وقال مرسل /المعلومة/ ان لاعبي فريق الطلبة دخلوا في اضراب عام عن اداء الوحدات التدريبية بسبب عدم استلامهم مستحقاتهم المالية.واضاف ان لاعبي الفريق يطالبون الادارة بتسلم دفعة الموسم الماضي الـ 50% ، والدفعة الاولى من الموسم الحالي، مؤكدين انه في حالة استمرار الادارة بالمماطلة فانهم لن يلعبوا كأس العراق.ويعاني الانيق من ازمة مالية خانقة، اثرت على سوق انتقالات الفريق.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعبو الانيق يضربون عن التدريبات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعبو الانيق يضربون عن التدريبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).