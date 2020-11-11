2020/11/11 | 20:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اجتماع الحلبوسي.. الاتفاق على تمرير قانون "الاقتراض" لصرف الرواتب غدا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/11 | 20:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اجتماع الحلبوسي.. الاتفاق على تمرير قانون "الاقتراض" لصرف الرواتب غدا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اجتماع الحلبوسي.. الاتفاق على تمرير قانون "الاقتراض" لصرف الرواتب غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).