نجل ملك البحرين يتولى منصب رئيس الوزراء في حكومة بلاده

2020/11/11 | 20:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الاربعاء، مرسوما بتعيين نجله ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا للوزراء، خلفا لخليفة بن سلمان الذي توفي صباح اليوم في الولايات المتحدة.

وأعلن الديوان الملكي البحريني، صباح اليوم، وفاة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، عن عمر ناهز الـ 85 عاما.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، انه "بأمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينعي الديوان الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء"، فيما أشارت إلى ان "الأمير الراحل انتقل إلى رحمة الله صباح الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة".

وأضافت أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمان الفقيد إلى البحرين، وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى، قد أعلن الحداد الرسمي في المملكة أسبوعا، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، بدءا من يوم غد الخميس.

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