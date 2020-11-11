2020/11/11 | 20:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 21 دقیقة

234 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت منظمة "أوبك"، الأربعاء، إن إنتاج أعضاء البالغ (13 عضوا) ارتفع بمقدار 322 ألف برميل يوميا خلال تشرين الماضي، وسط ارتفاع إنتاج 6 دول تتصدرها ليبيا والعراق.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري، الذي اصدرته اليوم (11 تشرين الثاني 2020)، أن إنتاجها ارتفع إلى 24.386 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 24.064 مليون برميل يوميا في أيلول السابق له.

وحسب التقرير، زادت 6 دول إنتاجها خلال الشهر الماضي بأحجام متفاوتة أبرزها ليبيا، التي رفعت إنتاجها بنحو 299 ألف برميل يوميا أو 128 بالمئة إلى 454 ألف برميل، من 155 ألف برميل يوميا في أيلول السابق.

وزاد العراق إنتاجه خلال تشرين الماضي، بمقدار 148 ألف برميل يوميا إلى 3.835 ملايين برميل، فيما رفعت نيجيريا والجابون إنتاجهما اليومي بمقدار 47 ألف برميل و7 آلاف برميل على التوالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوبك تؤكد ارتفاع انتاجها النفطي لشهر تشرين الاول) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوبك تؤكد ارتفاع انتاجها النفطي لشهر تشرين الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).