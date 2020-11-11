باريس سان جيرمان يتواصل مع والد ميسي

2020/11/11 | 20:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن باريس سان جيرمان تحدث مع ”خورخي ميسي“ والد ووكيل أعمال النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة للانتقال إلى النادي الفرنسي، الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ويمكنه التفاوض مع أي نادٍ يريد في كانون الثاني المقبل".

ووفقا لشبكة ESPN، أن باريس سان جيرمان اتصل بالفعل بوالد ميسي للتعبير عن رغبته في التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 33 عاما".

وجاء الحديث مع والد ميسي بشأن بدء التفاوض معه، في كانون الثاني المقبل، خاصة أن عقده ينتهي، في حزيران 2021، ويسمح له الاتحاد الدولي (الفيفا) بالتحدث مع أندية أخرى.

ويواجه برشلونة أزمة مؤسسية بعد استقالة ”جوسيب ماريا بارتوميو“ رئيس النادي، ويتعين عليه تعيين رئيس جديد خلال العام الحالي أو مطلع العام المقبل كحد أقصى، وستكون مهمته الأساسية إقناع ميسي بتجديد عقده".

المصدر: ارم نيوز

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