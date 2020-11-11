تعليق جلسة مجلس النواب بعد انسحاب الكورد

2020/11/11 | 20:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب تعليق الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاربعاء والتي تتضمن التصويت على قانون تمويل العجز المالي بعد انسحاب النواب الكورد من الجلسة.

وقالت عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النائب ريزان شيخ دلير في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان جلسة المجلس بدأت في وقت سابق من اليوم وتمت مناقشة عدد من فقرات جدول الاعمال، مشيرة الى ان النواب الكورد انسحبوا من الجلسة احتجاجا على ادراج التصويت على قانون تمويل العجز المالي دون الاتفاق على ما يتعلق بحصة الاقليم في القانون.

واضافت ان جلسة مجلس النواب الآن معلقة والنواب الكورد خارج القاعة، ولا يمكن التصويت على قانون تمويل العجز المالي دون الكورد.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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