انسحاب النواب الكورد من جلسة التصويت على قانون الاقتراض

2020/11/11 | 20:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو مجلس النواب النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حسن آلي انسحاب النواب الكورد من جلسة المجلس المنعقدة الآن والتي من المقرر ان يتم فيها التصويت على قانون تمويل العجز المالي.

وقال النائب حسن آلي في تصريح خاص لـ PUKmedia، مساء الاربعاء، ان النواب الكورد انسحبوا من الجلسة احتجاجا على مطالبات بعض الكتل بفقرة خاصة في مشروع القانون تقضي بصرف رواتب موظفي الاقليم على ان يقوم الاقليم بتسليم الكمية المتفق عليها من النفط يوميا الى الحكومة الاتحادية.

وإعتبر النائب حسن آلي ذلك حجة من بعض الكتل السياسية لقطع مستحقات الاقليم من القانون، مضيفا ان الكتل الكوردستانية ترى ان من الافضل العودة الى قانون الادارة المالية لان كتل نيابية لا تريد حصول الاقليم وشعبه على استحقاقاته من القروض التي يسمح بها القانون.

وشدد النائب حسن آلي على ان الكورد لن يقبلوا بتمرير قانون تمويل العجز المالي بقطع مستحقات الاقليم، مشيرا الى ان الكتل النيابية لن تستطيع التصويت على القانون في الجلسة بغياب النواب الكورد.

PUKmedia / فائق إيزدي‌

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