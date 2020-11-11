أمر ملكي بتكليف ولي العهد برئاسة مجلس الوزراء في البحرين

2020/11/11 | 20:52 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين أمر ملكي بتكليف ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء"./انتهى2

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