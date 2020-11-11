الوكالة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم تجاوزالمسموح به

2020/11/11 | 20:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء إن، مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب، تجاوز 12 مرة من الحد المسموح به منذ الاتفاق النووي عام 2015.

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