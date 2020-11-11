2020/11/11 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي ضرب زلزال بقوة 4.6 بمقياس ريختر اليوم الأربعاء، منطقة المناقيش – ام قدير جنوب غرب الكويت.وأعلن المشرف على الشبكة الوطنیة الكویتیة لرصد الزلازل في معھد الكویت للأبحاث العلمیة عبدالله العنزي أن الشبكة سجلت زلزالا بقوة 6.4 بمقیاس ریختر جنوب غرب الكویت في منطقة ”المناقیش- أم قدیر“، بحسب وكالة الأنباء الكويتة.وأوضح …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 4.6 يضرب جنوب غرب الكويت) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 4.6 يضرب جنوب غرب الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).