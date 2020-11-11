إرهابيان في قبضة الاستخبارات العسكرية

2020/11/11 | 20:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] القت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القبض على اثنين من الارهابيين في كركوك وصلاح الدين.

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