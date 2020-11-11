الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق مع التفاؤل بشأن اللقاح المحتمل

2020/11/11 | 21:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند نهاية التعاملات، مدعومة باستمرار التفاؤل حيال اللقاح المحتمل ضد وباء “كورونا” ورغم تسارع حالات الإصابة بالفيروس.

وشهدت أسهم شركات الخدمات زيادة بنحو 2.6%، لتقود مكاسب غالبية القطاعات الأوروبية الأخرى، مع ترقب الكشف بصورة رسمية عن أول لقاح لفيروس “كورونا” خاصة مع تعرض الولايات المتحدة ودول أوروبية لبوادر الموجة الثانية للوباء.

لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” طالبت بالتفاؤل الحذر رغم أن الأنباء الأخيرة حول اللقاح تبدو مشجعة، مشيرة إلى أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو قد لا يسير بوتيرة واحدة وسيعتمد على توزيع اللقاح.

وعند الإغلاق، صعد مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنحو 1.1% أو حوالي 4 نقاط ليصل إلى 388 نقطة.

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني بأكثر من 1.3% (+85 نقطة) مسجلاً 6382 نقطة، فيما صعد “داكس” الألماني بنسبة 0.4% (+53 نقطة) ليصل إلى 13.216 ألف نقطة، فيما زاد “كاك” الفرنسي بنحو 0.5% (+26 نقطة) إلى 5445 نقطة.

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