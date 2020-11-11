خبير اقتصادي سعودي: المملكة تسعى لرفع التبادل التجاري مع العراق الى 10 مليارات دولار

2020/11/11 | 21:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف الخبير الاقتصادي السعودي، عبد الكريم جهاد، سعي المملكة العربية السعودية لرفع التبادل التجاري مع العراق الى 10 مليارات دولار.

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