العراق يؤكد التزامه بمنع استخدام الاسلحة المحظورة

2020/11/11 | 21:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد العراق، الاربعاء، التزامه بالشراكة الدولية في منع استخدام الاسلحة المحظورة ودعم المنظمة والمشاركة في الاجتماعات التي يعقدها الأطراف المعنيون.

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