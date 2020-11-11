الصحة تتحدث عن أخبار سارة بشأن لقاح كورونا: للعراق حصة مضمونة وننتظر امراً وحيداً

2020/11/11 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير دائرة الصحة العامة - رياض الحلفي - مقابلة متلفزة

رياض عبد الامير الحلفي - مدير دائرة الصحة العامة

اللقاح المعلن عنه اخيراً من قبل شركتي فايزر وبيونتك يحمل اخباراً سارة

فاعلية اللقاح كما اعلن تبلغ 90% في المرحلة الأخيرة وهذا يعني انه أنجزت الصفة الأساسية وهي الفاعلية وننتظر صفة المأمونية وربما يحصلون على ترخيص نهاية العام الجاري وحينها ان تم الانتاج سريعاً فسيوزع حول العالم

حصة العراق مضمونة من لقاح كورونا وستكون لـ 20% لمواطنيه

العراق تعاقد على شراء 8 ملايين جرعة مع الاتحاد العالمي للقاحات وفئات الاختطار العالي ستكون اول من يحصل عليه وهي الكوادر الطبية وكبار السن والقوات الامنية

هناك 10 لقاحات في مراحلها الأخيرة واي لقاح تتم اجازته سيكون للعراق حصة مضمونة فيه

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