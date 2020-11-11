2020/11/11 | 21:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا بتعيين ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا لمجلس الوزراء.وصدر القرار عقب إعلان الديوان الملكي البحريني عن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.وأكد الديوان الملكي وفاة رئيس الوزراء صباح اليوم الأربعاء، في مستشفى “مايو كلينك” بالولايات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين: تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا للوزراء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين: تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا للوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).