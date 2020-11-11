محاولات لإنقاذ ما تبقى من الموصل القديمة

2020/11/11 | 21:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأطلق فريق تطوعي، حملة في الموصل القديمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المواقع الأثرية وجذب سكان المدينة الهاربين وخاصة المسيحيين، حيث ترزح المدينة تحت أنقاض الحرب على الرغم من توقف المعارك منذ نحو 4 سنوات.

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